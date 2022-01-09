Сказочный герой навестил ребят в социально-реабилитационном центре в городе Костерево.

Во Владимирской области сотрудники ОМВД России по Петушинскому району поддержали ежегодную акцию «Полицейский Дед Мороз». С поздравлениями полицейские прибыли в социально-реабилитационный центр в городе Костерево.Дети с радостью встретили гостей, исполнили заранее подготовленные новогодние стихотворения и песни, а также приняли участие в танцевальной игре.С добрыми напутствиями и пожеланиями к ребятам обратились сотрудники отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних, напомнив о соблюдении правил личной безопасности.Полицейский Дед Мороз подарил ребятам сладкие подарки, пожелав веселого нового года.Завершилось мероприятие традиционным хороводом вокруг ёлки.