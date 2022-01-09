В последний день новогодних каникул и в первый рабочий день после них во Владимирской области...

В последний день новогодних каникул и в первый рабочий день после них во Владимирской области ожидаются снегопады. Об этом сообщают синоптики центра ФОБОС. Отмечается, что непогода обрушится на владимирцев сегодня вечером. Активнее всего снег будет падать в ночные часы. Ожидается, что за воскресенье может выпасть около 1-6 мм осадков, и ещё 7-12 мм добавится в понедельник.ФОТО: https://www.pexels.com/ru