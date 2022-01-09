Он возглавлял направления «Связь» и «Техника на ПСР».

Во Владимирской области 4 января скончался один из руководителей поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Артём Дроздов. Об этом волонтёрыОн возглавлял направления «Связь» и «Техника на ПСР».«Человек-душа, человек-тепло, человек-оркестр. Он мог всё! Мог выполнить любую задачу и помочь в любой момент. А самое главное - мог обнять и сказать: «Не переживай, мы все сможем, прорвёмся». Нам этого будет очень не хватать. Мы потеряли очень много. Как это восполнить - пока непонятно. Ясно одно — он присмотрит за нами сверху. Я хочу в это верить», - вспоминают о товарище добровольцы из ПСО.У Артёма остались двое сыновей 6 и 13 лет.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким усопшего. Вечная ему память.