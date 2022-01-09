В августе прошлого года в полицию поступило обращение о хищении металлической двери с гаража....

В августе прошлого года в полицию поступило обращение о хищении металлической двери с гаража. Ущерб, причиненный владельцу имущества, составил около 25 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Найти пропажу полицейским удалось в одном из пунктов приема металла. В дальнейшем были установлены личности злоумышленников. Ими оказались 24 и 27-летний местные жители. Похитителям удалось демонтировать дверь с помощью арматуры.Вырученные деньги обвиняемые потратили на личные нужды.ФОТО: https://www.pexels.com/ru