Трагедия произошла накануне днём в городе Курлово Гусь-Хрустального района. Когда приехали...

Трагедия произошла накануне днём в городе Курлово Гусь-Хрустального района. Когда приехали сотрудники регионального МЧС, крыша частного жилого дома была полностью охвачена огнём.Спасателям удалось оперативно ликвидировать горение на площади 60 квадратных метров, но, как оказалось, на пожаре погиб мужчина 1962 года рождения.К ликвидации привлекались от МЧС 3 единицы техники, 10 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области