К ликвидации происшествия привлекались три пожарных машины и 10 человек личного состава.

В Курлово на улице Маяковского при пожаре погиб 59-летний мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.В 15-12 8 января в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в Гусь-Хрустальном районе. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение крыши.Пожарные оперативно потушили пламя на площади 60 квадратных метров. На пепелище они обнаружили труп мужчины 1962 года рождения.К ликвидации происшествия привлекались три пожарных машины и 10 человек личного состава.Дознаватель ведомства разбирается в причинах трагедии.