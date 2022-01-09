К ликвидации происшествия привлекались три пожарных машины и 10 человек личного состава.
В Курлово на улице Маяковского при пожаре погиб 59-летний мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
В 15-12 8 января в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в Гусь-Хрустальном районе. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение крыши.
Пожарные оперативно потушили пламя на площади 60 квадратных метров. На пепелище они обнаружили труп мужчины 1962 года рождения.
К ликвидации происшествия привлекались три пожарных машины и 10 человек личного состава.
Дознаватель ведомства разбирается в причинах трагедии.