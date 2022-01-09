Сегодня около 19:00 в деревне Михеево Собинского района сгорел двухквартирный жилой дом. Звонок в...

Сегодня около 19:00 в деревне Михеево Собинского района сгорел двухквартирный жилой дом. Звонок в МЧС поступил уже поздно, поэтому на момент прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнём.Пожарные ликвидировали горение на площади 225 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 19 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области