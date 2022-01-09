В чемпионате приняли участие 8 команд.

В Судогде состоялся Всероссийский турнир юных хоккеистов памяти трёхкратного Олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира Александра Рагулина. В чемпионате приняли участие 8 команд из Владимирской, Кемеровской, Московской, Новосибирской, Псковской и Тверской областей, а также Удмуртии и Башкортостана. Победителем стала команда «Торнадо» из Пскова.Традиционно в Судогду приезжают не только юные спортсмены, но и знаменитые гости. Каждый год на трибунах присутствует президент всероссийского клуба «Золотая шайба» Алексей Тарасов, внук легендарного советского тренера Анатолия Тарасова. Среди постоянных болельщиков – вдова великого хоккеиста Ольга Рагулина.«Красивый юношеский хоккей – вот то, о чём мечтал Александр Рагулин, когда давал «благословение» на проведение этого турнира. Я смотрю на ребят и понимаю: его мечта сбылась!», - отметила она во время своего приветственного слова.За время существования кубка в нём приняли участие более 150 команд и почти 3000 юных спортсменов.