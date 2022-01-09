Причиной отключения электричества в 6 населённых пунктах Судогодского района стали неотложные...

Причиной отключения электричества в 6 населённых пунктах Судогодского района стали неотложные работы по замене проводов и опор. Работы производились накануне. На 9:00 9 января отключений в регионе не зафиксировано.В департаменте ЖХК Владимирской области сообщают, что для профилактики нештатных ситуаций с электроснабжением и предупреждения технологических нарушений в работе электрических сетей во всех районах региона проводится комплекс необходимых мероприятий.За минувшие сутки в регионе расчищено 2,8 гектара линий электропередачи.Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети – 8-800-220-0-220.ФОТО: https://www.pexels.com/ru