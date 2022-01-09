Каждый четверг они организуют горячие обеды во Владимире, на ул.Вокзальной, 12 – для тех, кто не может приготовить себе сам.

То, что Сочельник пришелся на четверг, - для активистов добровольческого движения «Феникс» просто совпадение. Каждый четверг они организуют горячие обеды во Владимире, на ул.Вокзальной, 12 – для тех, кто не может приготовить себе сам. А честь Рождества, обед получился более праздничным: густой рыбный суп с овощами и гречкой, на второе - макароны с мясом курицы, специями и майонезом. Черный сладкий чай черный с чабрецом и гостинцами.Инициатор обедов Артем Данилов — бывший военный фельдшер, волонтер поискового отряда «Лиза Алерт», а теперь еще и организатор Ему ли, медику, не знать, как важно для обездоленных людей хотя бы раз в неделю получить горячее питание. Вот и начал варить супы, подкармливать с помощью волонтеров бездомных, одиноких или просто нуждающихся в поддержке владимирцев.Накануне Рождества удалось накормить 20 человек. А это – только одного супа 10 литров. Другие помощники стоят на раздатке, пекут пироги, приносят одежду. В числе постоянных помощниц – Инга Миллер. Очень талантливый человек. Но на ее страничке в соцсетях – ни капли саморекламы, только репосты акций благотворительных организаций, поисковая информация, призывы о помощи.«Вот они – очень правильные люди!» - кивает на Артема и Ингу завсегдатай Анатолий.Ему 57 лет, но по виду не дашь – выглядит моложе, как человек, привыкший работать на свежем воздухе. И, увы, жить – вторую зиму бомжует. После смерти родителей решил поменять квартиру на меньшую, но попались аферисты, и он подписал документ фактически о дарении жилья. Теперь вот ночует на вокзале. В другой день ходит за горячим обедом еще в одно место, или добрые люди у мусорных баков ему пакеты оставляют. Его рождественская мечта – найти работу с возможностью ночевки. Но с работой очень трудно. Ведь смотрят не на лицо, а в паспорт. Говорят, что уже возрастной, и не берут.Александру Хайдарову – 66, на пенсии. Но ее хватает только на коммунальные услуги. Он родом из Туркмении, там живут родные. Во Владимир приехал сразу после армии в 1975-м, работал на заводах-флагманах – «Автоприборе», ВЭМЗе, «Электроприборе», но только квартиру и заработал. Жена умерла. Сейчас с ним вместе сын живет – тоже никак работу найти не может, так что случается – денег даже на проезд нет. Вот и сегодня он пришел пешком.Оба мужчины – отнюдь не опустившиеся люди. Наоборот – встретишь на улице и не подумаешь, что такая у них судьбина. Речь грамотная, вид опрятный. Хайдаров бойко перечислил владимирские газеты, которые всегда читал, когда они еще печатались. А географию соседней Нижегородской области и без карты может рассказать. Они приходят сюда и покушать, и утеплиться, и поговорить.«Я родилась в Михайлов день – в этот день родились Алексей Баталов, Майя Кристалинская, патриарх Кирилл», - охотно сообщает Любовь Георгиевна. Ей 74. Она не одинокая, просто хочет помогать – целенаправленно собирает вещи, подслушав здесь, кому что требуется: «Вот принесла ботинки Женьке, что в горелом доме живет. Зима, а он все в кроссовках ходит. Но чего-то не пришел. Надо пойти проведать».Её возмущает, что люди столько выбрасывают: «Я однажды Библию 1951 года выпуска нашла, - разве можно это выкидывать?! Да, не новая, но в храме ее с благодарностью взяли. Или вот куклу подобрала. Надо только платьице новое сшить, и я знаю детей, которые ей будут рады!»«Фениксу» для своих подопечных всегда требуются тёплые носки, футболки мужские и женские, шапки зимние мужские и женские, варежки или перчатки мужские и женские, свитера, толстовки, джемпера, теплые спортивные брюки или штаны. Все это – темного цвета.«Нашим гостям негде стирать и сушить вещи. Цветное и светлое быстро пачкается», - поясняют волонтеры.Очень нужна зимняя обувь - мужская и женская без каблука или с небольшим каблуком. Не откажутся и от финансовой помощи – завсегдатаям нужно оказывать и медицинскую помощь, покупать лекарства.Все желающие помочь могут связаться с волонтёрами через их официальную