Во Владимирский областной суд на рассмотрение в апелляционном порядке поступило уголовное дело в...

Во Владимирский областной суд на рассмотрение в апелляционном порядке поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя Губернатора Владимирской области Елены Мазанько. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.Напомним, бывшего вице-губернатора, директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области Елену Мазанько приговорили к 8 годам лишения свободы за взятку в особо крупном размере.Апелляционную жалобу Мазанько рассмотрят 18 января на открытом судебном заседании.