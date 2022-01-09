6 января в социальных сетях Феникса появился отчёт. В канун Рождества добровольцы накормили...
<a href="https://33live.ru/novosti/09-01-2022-vo-vladimire-dobrovolcy-iz-feniksa-nakormili-19-chelovek-v-kanun-rozhdestva.html" target="_blank">Во Владимире добровольцы из Феникса накормили 19 человек в канун Рождества</a> - 6 января в социальных сетях Феникса появился отчёт. В канун Рождества добровольцы накормили...
[url=https://33live.ru/novosti/09-01-2022-vo-vladimire-dobrovolcy-iz-feniksa-nakormili-19-chelovek-v-kanun-rozhdestva.html]Во Владимире добровольцы из Феникса накормили 19 человек в канун Рождества[/url] - 6 января в социальных сетях Феникса появился отчёт. В канун Рождества добровольцы накормили...