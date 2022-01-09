Новогодние программы во владимирских парках завершатся сегодня Староновогодними гонками. Они...

Новогодние программы во владимирских парках завершатся сегодня "Староновогодними гонками". Они пройдут в Центральном парке культуры и отдыха в полдень. Все участники вместе со сказочными новогодними героями смогут участвовать в конкурсах, эстафетах, викторинах и спортивных программах: в заездах на санях и ватрушках, в метании снежков и так далее. Приветствуется наличие сказочных деталей в одежде. Победители гонок получат подарочные сертификаты от партнеров Центрального парка.ФОТО: Администрация города Владимира