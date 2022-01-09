При возникновении опасных ситуаций владимирцев просят звонить по номерам 101 или 112.

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и днём 10 января в регионе ожидаются сильные снегопады. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС региона.Самым снежными днями окажутся понедельник и вторник, когда выпадет 17 и 9 сантиметров. Со среды сильные метели утихнут, но выпадение осадков продолжится.На протяжении следующих семи дней температура воздуха будет колебаться от -5 до -10 градусов Цельсия. Атмосферное давление составит 754-760 миллиметров ртутного столба. Скорость ветра: от 9 до 13 метров в секунду.В связи с этим повышаются риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, авариями на объектах ЖКХ, затруднениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП, обрушением различных конструкций, падением деревьев.Водителям рекомендуют не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными баннерами и щитами. Всем участникам дорожного движения следует проявлять бдительность, повышенное внимание и неукоснительно соблюдать правила.При возникновении опасных ситуаций владимирцев просят звонить по номерам 101 или 112.