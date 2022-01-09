Электроснабжение восстановили через три часа.

В Судогодском районе из-за замены проводов и опор ЛЭП 8 января на три часа отключали свет в шести населённых пунктах. Во Владимирской области продолжается работа по вырубке просек.Комплекс мероприятий проводит «Владимирэнерго». Организованы внеплановые обходы и осмотры воздушных линий 6-10 кВ.За минувшие сутки, по состоянию на 9:00 9 января в регионе расчищено 2,8 гектара пролётов между лесом и линиями электропередач.На утро 9 января отключений не зафиксировано.«Все мероприятия находятся на контроле «Владимирэнерго» и оперштаба. Работа организована в круглосуточном режиме», - уточнили в Белом доме.Жалобы на отключения света и повреждённые энергообъекты можно оставлять по телефону: 8-800-220-0-220.