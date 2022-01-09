С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 82 951 владимирца.

Во Владимирской области на 9 января выявлено 135 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 36 человек. Ещё 26 жителей подхватили опасный вирус в 21 сл. в Ковровском, 20 сл. в Муромском, 12 сл. в Гусь-Хрустальном, 12 сл. в Кольчугинском, 8 сл. в Киржачском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Александровском, 6 сл. в Суздальском, 3 сл. в Камешковском, 2 сл. в Меленковском,1 сл. в г. РадужныйС начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 82 951 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 19 499 случаев во Владимире, 9271 - в Гусь-Хрустальном районе, 9256 ​- в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.