В прокуратуре 33 региона прошло совещание по вопросам соблюдения законодательства по содержанию...
В прокуратуре 33 региона прошло совещание по вопросам соблюдения законодательства по содержанию дорог, придомовых территорий и обеспечения безопасности дорожного движения для всех его участников в зимнее время.
Ранее мы уже сообщали о найденных ведомством нарушениях в качестве уборки снега и наледи. На совещании участники также отметили неудовлетворительное состояние ситуации с качеством зимней уборки населенных пунктов по области.
С 30 декабря 2021 года по 05 января 2022 года на территории региона произошло 8 ДТП, в результате которых погибли 11 граждан, в том числе 3 несовершеннолетних.
По итогам совещания намечен комплекс неотложных совместных мероприятий контролирующих и надзорного органа, направленных на улучшение ситуации по данным направлениям деятельности.
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