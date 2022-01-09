В прокуратуре 33 региона прошло совещание по вопросам соблюдения законодательства по содержанию...

В прокуратуре 33 региона прошло совещание по вопросам соблюдения законодательства по содержанию дорог, придомовых территорий и обеспечения безопасности дорожного движения для всех его участников в зимнее время.Ранее мы уже сообщали о найденных ведомством нарушениях в качестве уборки снега и наледи. На совещании участники также отметили неудовлетворительное состояние ситуации с качеством зимней уборки населенных пунктов по области.С 30 декабря 2021 года по 05 января 2022 года на территории региона произошло 8 ДТП, в результате которых погибли 11 граждан, в том числе 3 несовершеннолетних.По итогам совещания намечен комплекс неотложных совместных мероприятий контролирующих и надзорного органа, направленных на улучшение ситуации по данным направлениям деятельности.ФОТО: https://www.pexels.com/ru