Проблему аварийности 8 января обсудили в региональной прокуратуре.

На дорогах Владимирской области в новогодние праздники погибло 11 человек, среди которых трое детей. С 30 декабря по 5 января произошло восемь ДТП. Проблему высокой аварийности 8 января обсудили в региональной прокуратуре.Ведомство отмечает, что качество уборки снега остаётся неудовлетворительным. Выявлено . Они зафиксированы во Владимире, Коврове, Гусь-Хрустальном, Селиванском, Камешковском, Киржачском, Петушинском, Собинском и Меленковском районах. Внесено 34 представления, возбуждено 39 административных дел, объявлено 39 предостережений.«По итогам совещания намечен комплекс неотложных мер, направленных на улучшение ситуации», - резюмировали в пресс-службе надзорного органа.