На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 135 случаев заболевания новой...

На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 135 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:36 - во Владимире;21 - в Ковровском районе;20 - в Муромском районе;12 - в Гусь-Хрустальном и в Кольчугинском районах;8 - в Киржачском районе;7 - в Юрьево-Польском и в Александровском районе;6 - в Суздальском районе;3 - в Камешковском районе;2 - в Меленковском районе;1- в городе Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 82 951 случай заболевания