На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 135 случаев заболевания новой...
На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 135 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
36 - во Владимире;
21 - в Ковровском районе;
20 - в Муромском районе;
12 - в Гусь-Хрустальном и в Кольчугинском районах;
8 - в Киржачском районе;
7 - в Юрьево-Польском и в Александровском районе;
6 - в Суздальском районе;
3 - в Камешковском районе;
2 - в Меленковском районе;
1- в городе Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 82 951 случай заболевания