10 января Microsoft перестанет поддерживать операционную систему Windows 8.1, сообщает сайт...

10 января Microsoft перестанет поддерживать операционную систему Windows 8.1, сообщает сайт транснационвальной корпорации."Если у вас есть устройства под управлением Windows 8.1, рекомендуется обновить их до более актуального Windows", - говорится в сообщении Microsoft.Сама операционная система работать не перестанет, но обновления к ней выпускаться больше не будут, что создает риски безопасности для пользователей, отмечают эксперты.Фото https://www.pxfuel.com