Иван Краско перенес уже несколько инсультов, а перед Новым годом его только выписали из больницы.

Иван Краско перенес уже несколько инсультов, а перед Новым годом его только выписали из больницы.92-летний народный артист России Иван Краско госпитализировал в Елизаветинскую больницу после очередного инсульта. Удар случился у него накануне Рождества, сообщает сайт Prozvezd.info.Сейчас медики оценивают состояние актера как стабильное. Сначала Краско определили в реанимацию, потом перевели в палату общей терапии. Лежа на больничной койке, Краско дал комментарий о своем состоянии журналистам."Жив курилка!" – шутит Иван Краско.Сейчас актеру делают капельницы и наблюдают за состоянием здоровья. Сам артист отдает себе отчет в происходящем и реально смотрит на жизнь, ведь возраст у него уже преклонный. По словам Краско, теперь с ним часто случается подобное. Однако актер не унывает."Год начинать с больницы, конечно, не очень хорошо, но надежды у меня самые радужные, как обычно", – отметил Краско.Он добавил, что 27 января у него запланирован спектакль "Я вернулся в мой город" в театре имени В. Ф. Комиссаржевской. Несмотря ни на что, Краско намерен выйти на сцену.По словам Ивана Краско, Новый год он отметил с семьей у себя на даче в Грузино в Ленинградской области. Семья нарядила елку, которая растет на участке, и пускала салют под бой курантов.