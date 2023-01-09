Приказом Председателя Правления Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации Антон Курбаков с 1 января назначен управляющим Отделением Фонда пенсионного и

Приказом Председателя Правления Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации Антон Курбаков с 1 января назначен управляющим Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Владимирской области. С 17 декабря 2019 года Курбаков занимал должность управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Владимирской области, а с 2023 года он – руководитель нового государственного фонда, который объединил