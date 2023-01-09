В Сети набирает популярность видео, снятое на Аляске во время непогоды.

В Сети набирает популярность видео, снятое на Аляске во время непогоды.В начале прошлого месяца жители Аляски спасались от бури и снегопада. Осадков выпало так много, что покинуть жилища было сложно. Доказательством этому стало одно видео, которое появилось на ютуб-канале ViralHog.Главным героем ролика стал хорек, который отчаянно пытается выйти на улицу. Зверек роет в сугробе проход, чтобы оказаться за пределами жилища. Как отметил хозяин хорька и автор видео, это животное любит копаться во всем, поэтому и сугроб для него стал очень интересным развлечением. Но кажется, что зверь лишь нервничает, пытаясь преодолеть снежную преграду.Хорек – довольно необычное животное для содержания в доме. Такие звери требуют большего ухода, чем кошки или собаки. Можно лишь представить, сколько хлопот хорек доставляет этому жителю Аляски...