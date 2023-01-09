Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как повысить свою энергию в первый рабочий день после новогодних праздников. Специалист сообщила, что в первый день желательно отказаться от кофе, ..

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как повысить свою энергию в первый рабочий день после новогодних праздников. Специалист сообщила, что в первый день желательно отказаться от кофе, заменив этот напиток на зеленый чай."К зеленому чаю стоит добавить цитрусовые или ложку меда, а еще лучше — имбирь, который усиливает кровообращение. Так же действуют любые специи, это может быть чеснок, перец", — цитирует врача . Соломатина также посоветовала пить как можно больше воды, чтобы работал кишечник, отмечает .