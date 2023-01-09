Певица Слава вышла к поклонникам с трогательной речью.
Певица Слава вышла к поклонникам с трогательной речью.
Жизнь 42-летней певицы
Славы наполнена как радостями, так и сожалениями. В конце прошлого года артистка
отдала замуж любимую дочь. Девушка вышла замуж в красивом белом платье,
несмотря на том, что мать пришла в ЗАГС в обычных джинсах. А вот личная жизнь самой
Славы трещит по швам.
Конечно, сначала
Анастасия Сланевская (наст. имя артиста. — Прим. ред.) отвергала все слухи о
расставании с Анатолием Данилицким, а затем просто решила признаться в правде.
Объявившая о разводе певица Слава заявила, что последний год отношений был
наполнен негативом и взаимными претензиями.
Поклонники предположили,
что расставание с мужем сильно пошатнуло ментальное здоровье певицы. Слава ушла
в себя, выкладывала грустные посты и часто появлялась на публике в слезах. Но,
кажется, душевные терзания переросли в творческие плоды. Так, она публично
приласкала женатого мужчину — автора своей новой песни Дениса Клявера.
"Спасибо,
мой хороший, талантливый человек за такую душевную и особую песню для нашей
семьи", — так начала свое видео певица Слава.
По словам женщины, она разрыдалась,
услышав только первую строчку. Певица уже уверена, что это будет самая
трогательная песня в репертуаре.