Певица Слава вышла к поклонникам с трогательной речью.

Певица Слава вышла к поклонникам с трогательной речью.Жизнь 42-летней певицыСлавы наполнена как радостями, так и сожалениями. В конце прошлого года артисткаотдала замуж любимую дочь. Девушка вышла замуж в красивом белом платье,несмотря на том, что мать пришла в ЗАГС в обычных джинсах. А вот личная жизнь самойСлавы трещит по швам.Конечно, сначалаАнастасия Сланевская (наст. имя артиста. — Прим. ред.) отвергала все слухи орасставании с Анатолием Данилицким, а затем просто решила признаться в правде.Объявившая о разводе певица Слава заявила, что последний год отношений былнаполнен негативом и взаимными претензиями.Поклонники предположили,что расставание с мужем сильно пошатнуло ментальное здоровье певицы. Слава ушлав себя, выкладывала грустные посты и часто появлялась на публике в слезах. Но,кажется, душевные терзания переросли в творческие плоды. Так, она публичноприласкала женатого мужчину — автора своей новой песни Дениса Клявера."Спасибо,мой хороший, талантливый человек за такую душевную и особую песню для нашейсемьи", — так начала свое видео певица Слава.По словам женщины, она разрыдалась,услышав только первую строчку. Певица уже уверена, что это будет самаятрогательная песня в репертуаре.