Во второй половине 2023 года в столице откроются третий и четвертый маршруты Московских центральных диаметров (МЦД). Также планируется реконструировать 14 станций, которые станут современными пригородными вокзалами.

Во второй половине 2023 года в столице откроются третий и четвертый маршруты Московских центральных диаметров (МЦД). Также планируется реконструировать 14 станций, которые станут современными пригородными вокзалами.Движение по МЦД-3 и МЦД-4 запустят в августе или сентябре 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Он отметил, что благодаря запуску новых диаметров у пассажиров будет больше возможностей для передвижения по городу, они получат новые варианты оплаты проезда."У пассажиров появится возможность строить абсолютно новые маршруты, оплачивать поездки еще на двух транспортных артериях с помощью единой билетной системы московского транспорта и пользоваться комфортными поездами", – приводит слова заммэра портал mos.ruЛиксутов уточнил, что современный и комфортный транспорт получат более пяти миллионов жителей Москвы и области. Запуск новых диаметров придаст импульс развитию прилегающих территорий, добавил он.Протяженность МЦД-3 составит 85 километров. Диаметр свяжет Ленинградское и Казанское железнодорожные направления. Там будет 41 станция, на 14 можно будет пересесть на другие линии.Третий диаметр улучшит транспортное обслуживание 24 районов Москвы и четырех городов Московской области. Эксперты полагают, что ежедневно МЦД-3 будут пользоваться свыше 577 тысяч человек.Четвертый диаметр объединит семь вокзалов Москвы и протянется на 86 километров. На нем будет 18 пересадочных станций. МЦД-4 будут пользоваться порядка 30 миллионов человек в год.Ликсутов рассказал, что на четвертом диаметре откроются транспортно-пересадочные узлы "Поклонная", "Кутузовская" и "Тестовая". Их строят по стандартам московского транспорта.Первые два центральных диаметра открылись в 2019 году. МЦД-1 связал подмосковные города Одинцово и Лобня, МЦД-2 – Подольск и Нахабино. МЦД работают по расписанию метрополитена – с 5:30 утра до 1:00 ночи.