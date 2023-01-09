В 2023 году юмориста Гарика Харламова может ждать неожиданный сюрприз.

В 2023 году юмориста Гарика Харламова может ждать неожиданный сюрприз.41-летнийюморист, автор собственных программ и бизнесмен Гарик Харламов не слишкомафиширует свою личную жизнь. Однако, поклонникам всегда удается найти новыйинтересный повод для обсуждения. Так, они уверены, мужчину ждет пополнение всемье в новом году.По сообщению, с юмористом пытается связаться его родной брат. Мужчина по имениВасилий Харламов объявил себя близким родственником артиста. Он работает в правительствеСаратова, занимается вопросами культуры. По стечению обстоятельств Харламовпознакомился с шоуменом Стасом Барецким. Теперь, в свободное время, предполагаемыйбрат Гарика пишет Стасу песни. Именно Барецкий и решил помочь Харламову вернутьбрата."Я — ВасилийХарламов, обращаюсь к Стасу Барецкому, чтобы найти моего брата ГарикаХарламова", — говорит мужчина в эксклюзивном интервью.Сам ГарикХарламов никак не комментирует эти новости. Скорее всего, шоумен занят своейсуществующей семьей. На днях его дочь Настя от брака с Кристиной Асмус отпраздноваладевятый день рождения. Артист поздравил дочку в социальных сетях, а поклонникиприсоединились к празднику."Молодец, папа!","Поздравляю!", "С днем рождения дочку!" — пишут фолловерыГарика Харламова.