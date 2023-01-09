Стало известно, какие места россияне предпочитали для отдыха на новогодние праздники в 2023. Многие граждане посещали Сочи, Санкт-Петербург и Москву. Кроме того, по данным телеканала 360, ..

Стало известно, какие места россияне предпочитали для отдыха на новогодние праздники в 2023. Многие граждане посещали Сочи, Санкт-Петербург и Москву.Кроме того, по данным телеканала "360", часть российских туристов побывала в Египте и Таиланде. Отмечается, что среди жителей столицы также были востребованы туры по Золотому кольцу.