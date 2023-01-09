Российская актриса Светлана Ходченкова любит сниматься голая в эротических сценах, но и в других амплуа способна впечатлять зрителей. Портал Кинопоиск приводит 5 лучших фильмов со Светланой Ходченковой, а мы вспоминаем их детали.

Российскаяактриса Светлана Ходченкова любит сниматься голая в эротических сценах, но и вдругих амплуа способна впечатлять зрителей. Портал "Кинопоиск"приводит 5 лучших фильмов со Светланой Ходченковой, а мы вспоминаем их детали.Благословите женщинуВышедшая в 2003 году картина обеспечила артистке огромнуюпопулярность. Блондинка не побоялась сняться в картине в чем мать родила, амолодость и красота сделали свое дело. По сей день фильм "Благословитеженщину" лица мужского пола пересматривают без устали, лишь бы посмотреть,как выглядит голая Светлана Ходченкова.На остриеВ спортивной драме 2020 года о фехтовании артистка проявиласебя своенравной и агрессивной особой, которой лучше не вставать на пути.Знаменитость ловко владеет шпагой и остро реагирует на нападения. В картинетакже проявил недюжинный талант Сергей Пускепалис, который в сентябре погиб вавтокатастрофе.Скажи ейЭта картина — творение режиссера Александра Молочникова, бывшегомужа Екатерины Варнавы. В центре сюжета — треснувшая по швам семья, в которойродители разводятся, а ребенок страдает. Светлана Ходченкова вжилась в рольнепутевой мамы, хотя в реальной жизни счастье материнства до сих пор непознала.МетроТриллер 2013 года выпуска создан при участии многихизвестных актеров. В "Метро" заворожил публику тот же СергейПускепалис, ярко фигурирует в кино и Анатолий Белый, который не так давно соскандалом эмигрировал в Израиль. Ну а Светлана Ходченкова задала тон всемусюжету фильма-катастрофы. Ее героиня оказалась неверной женой и запустилапроцесс чудовищных потрясений.Не хлебом единымКак и картина "Благословите женщину",режиссура этого фильма легла на плечи Станислава Говорухина. Действиепроисходит в послевоенные годы, и Светлана Ходченкова попадает в эпоху позднегосталинизма. Поскольку премьера состоялась в 2005 году, ее можно назвать вторымшагом актрисы на поприще именитой и многообещающей звезды. Артистка сновапредстает перед нами нежной, честной и любящей красоткой, при взгляде на которуюсложно оторваться.