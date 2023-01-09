Праздник мира, радости и добра. В минувшую субботу православные христиане встретили Рождество Христово. Ясли младенца Иисуса Христа с праздничной иллюминацией украсили множество храмов по

Праздник мира, радости и добра. В минувшую субботу православные христиане встретили Рождество Христово. Ясли младенца Иисуса Христа с праздничной иллюминацией украсили множество храмов по всему региону. Этот рождественский вертеп установлен возле часовни святителя Афанасия Ковровского в Богородице-Рождественском монастыре. А, вот, главное торжество прошло в Успенском Соборе. Богослужение возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. К слову,