В подмосковном Щелково произошел занимательный случай. Утром 8 января жители многоэтажного дома проснулись от стука в дверь. На пороге стоял окровавленный мужчина, который попросил вызвать ..

В подмосковном Щелково произошел занимательный случай. Утром 8 января жители многоэтажного дома проснулись от стука в дверь. На пороге стоял окровавленный мужчина, который попросил вызвать скорую. По его словам, он только что упал с 12 этажа. Об этом пишет .Приехавшие на место ЧП медики диагностировали у пострадавшего перелом ребер и травму грудной клетки. Как сообщает , упавшего госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое. Предположительно, мужчина выпал в приступе белой горячки.