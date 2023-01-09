Сотрудники МЧС России по Владимирской области в связи с аномальными холодами развернули пункт обогрева в Вязниковском районе на 302 км трассы М-7 «Волга». Автомобилисты, оказавшиеся в заторе

Сотрудники МЧС России по Владимирской области в связи с аномальными холодами развернули пункт обогрева в Вязниковском районе на 302 км трассы М-7 «Волга». Автомобилисты, оказавшиеся в заторе или ДТП, могут согреться, выпить горячий чай, перекусить, зарядить устройства и отдохнуть. Мобильный пункт обогрева состоит из высокопроходимой пожарной машины на базе КАМАЗа, снегохода, саней-волокушей и палатки с