Подарок с историей. На здание пожарной части в Киржаче вернули старинный колокол-рынду....

Подарок "с историей". На здание пожарной части в Киржаче вернули старинный колокол-рынду. Инициативу мецената Евгения Фёдорова поддержали в региональном Управлении МЧС. Слово- Марии Платанюк.Пожарное депо в Киржаче- само памятник истории и культуры. Здание красного кирпича, возведенное ещё в конце 19-ого столетия- не просто объект культурного наследия. До сих пор служит по назначению. Киржачские огнеборцы по-прежнему "прописаны" здесь. Новогодний подарок тем, чья профессия- спасение и помощь- в прямом смысле "исторический". Старинный колокол- рында.Его спасателям пЕредал известный меценат Евгений Фёдоров, почётный гражданин Киржача. С петровских времён колокола-рынды выполняли сигнальную функцию, оповещая о пожарах. А ещё в старину рынды возвещали о наступлении Нового года.Похожий колокол на здании пожарной части Киржача висел изначально. Но в 30-ые годы 20-ого века был снят и утрачен. Евгению Фёдорову, гендиректору Киржачской типографии, удалось разыскать такой же. По весу, облику, а главное- возрасту. Двухпудовый колокол высотой в 40 сантиметров занял своё почётное место.Евгений Фёдоров, генеральный директор "Киржачской типографии", почётный гражданин Киржача, меценат:- Привезена из Ярославской губернии. С утраченной пожарной части одного из сёл. Её просто сохранили жители и мы долго искали именно пожарную рынду с "родословной". Если мы будем к этому относиться и собирать, пятачок к пятачку, колокольчик к колокольчику, собирать по всей нашей стране, тогда мы восстановим историю, историческую справедливость.Козырёк для пожарного колокола по старинным снимкам воспроизвёл Алексей Большаков. Инициативу установки рынды поддержал Алексей Купин - начальник Главного Управления МЧС России по Владимирской области. А всех спасателей с Новым Годом поздравил зимний волшебник.- Желаю Вам хорошего настроения и счастья в будущем году! С Новым Годом!!!В Киржаче старинная рында будет звонить исключительно по праздникам. Напоминая, в том числе об уважении к истории. И масштабной, и той, что в деталях.Мария Платанюк "Вести-Владимир"