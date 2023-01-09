Пользователям личного кабинета налогоплательщика с сегодняшнего дня станут доступны данные о...

Пользователям личного кабинета налогоплательщика с сегодняшнего дня станут доступны данные о состоянии Единого налогового счета.Новая форма учета платежей в бюджетную систему России введена с 1 января. Теперь у каждого гражданина будет электронный кошелек для уплаты налогов и единая квитанция для всех налоговых платежей с универсальными реквизитами. Граждане всегда будут понимать, сколько должны государству, и смогут распоряжаться положительным остатком средств по своему усмотрению.