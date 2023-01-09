В последнее время российский актер Константин Хабенский был сам на себя не похож.

В последнее время российский актер Константин Хабенский был сам на себя не похож.За последний год народный артист России Константин Хабенский сильно изменился. Он сменил имидж, отрастил бороду, потом сбрил ее, словом, актера не узнать. Между тем он по-прежнему ассоциируется у поклонников с образом Антона Городецкого из "Ночного дозора" и Колчака из "Адмирала".Недавно Константин Хабенский появился на Рождественском концерте в МХТ имени Чехова, где работает худруком с 27 октября 2021 года. Поклонники не узнали брутального Хабенского, ведь на нем был довольно странный наряд – ярко розовый свободный кардиган в пеструю расцветку.Казалось, будто Хабенский снял кардиган с чужого плеча, а может, и вовсе, с женского. Так что он моментально превратился из величественного адмирала в какую-то скрюченную бабушку.Из-за яркой ткани, лохматых волос и странной позы на одном из снимков Константин Хабенский и вовсе стал похож на клоуна, посчитали фанаты. Впрочем, зрители, несмотря ни на что, остались довольны традиционным Рождественским концертом.Ранее сообщалось, что Константин Хабенский угодил в скандал с женой Ольгой Литвиновой из-за ремонта в московской квартире площадью в 150 квадратных метров. Дело в том, что рабочая бригада взяла за ремонт шесть с лишним миллионов рублей, при этом качество работ оставляло желать лучшего. Хабенский подал на них в суд.