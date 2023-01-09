10 января проходит народный праздник Домочадцев день или Рождественский мясоед. Рождественским...

10 января проходит народный праздник Домочадцев день или Рождественский мясоед. Рождественским мясоедом этот день назвали по той причине, что в старину с этого праздника разрешалось употреблять в пищу мясо, вплоть до следующего Поста, который называется Великим.Другое название этой даты в народном календаре – Домочадцев день. 10 января по традиции все делали дружно и вместе – и по хозяйству занимались, и за стол садились. Крестьяне считали, что семья – самое дорогое, что есть у человека. Только в кругу близких, он по-настоящему силен и может добиться больших успехов.Что можно делать 10 января 2023 года:1. В Домочадцев день принято чествовать пожилых родственников — дарить им вещи из шерсти и сладкие угощения.2. Рекомендуется ставить на стол перед гостями блюда из мяса: запеченную курицу, буженину, ребрышки, бифштексы, ветчину, бекон и другие3. По поверьям, всё, что делается в этот день вместе с семьёй, завершится благополучно и принесёт хорошие плоды в будущем.Что нельзя делать 10 января 2023 года:1. Нельзя занимать деньги или просить продукты питания — к долгам, из которых будет не выбраться на протяжении всего года.2. Главное, что нельзя делать 10 января в Домочадцев день - это быть в одиночестве.3. Запрещено сегодня держать окна открытыми – семейное счастье может уйти из дома.Народные приметы на 10 января 2023 годаКошка свернулась клубком и держится поближе к тёплому месту — будет мороз.Собака ложится на снег — к метели.Крупные снежинки — к потеплению.Метель — лето будет дождливое.Иней на сене — мокрое лето.Крепкий мороз — жаркое лето.Фото pxfuel.com