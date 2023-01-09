Кому новогодние праздники, а кому – трагедия. Во Владимирской области за последнюю неделю произошло почти два десятка серьезных аварий с пострадавшими. В них два человека погибли.

Кому новогодние праздники, а кому – трагедия. Во Владимирской области за последнюю неделю произошло почти два десятка серьезных аварий с пострадавшими. В них два человека погибли. Трагическое ДТП случилось утром 4 января в областном центре на улице Куйбышева. Жертвой аварии стал водитель большегруза. Очевидцы в соцсетях поделились своей версией событий. Дарья Улетел у меня на