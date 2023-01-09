От лайка до репоста. Какой была первая неделя Нового года в сети? Наш эфир продолжит традиционный...

От лайка до репоста. Какой была первая неделя Нового года в сети? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Слово Марии Платанюк.Новый год на передовой, зимние ой, дороги, коровы на льду и Деды Морозы на тренажерах. Сетевое за первую неделю 23-его - прямо сейчас.(Народный фронт/Владимирская область)Но в начале вместе вспомним кадры доставки новогоднего сбора на передовую. Напомним, этот груз для бойцов- наших земляков привёз Народный Фронт. Общий вес груза , собранного с теплом и заботой - 10 тонн.(видео Народный Фронт/Владимирская область)Праздничную тему продолжает видео сообщества Процветающая Россия Z. Самая новогодняя композиция. А за роялем- Президент. У этого ролика- почти 200 тысяч просмотров.(видео сообщества Процветающая Россия Z)Коротко об антирейтинге проблем. Неизменный лидер- дороги. Вот уже 2 января жители Коврова жаловались: они не убираются от слова СОВСЕМ. У видео Ковровские дороги зимой - около 25 тысяч просмотров.(Подслушано Ковров)- С утра идёт снег. Ещё ни одной машины не было уборочной. Мы тоже хотим ходить в белых ботинках.Одна из жительниц города оружейников рассказала о ЧП в новогоднюю ночь.(Подслушано Ковров) Сев на скамейку возле ковровского ДК "Родина", она и не ожидала, что в ногу после взрыва петарды ей "прилетит" кусок трубы. Пиротехнику неизвестные вставили в железную часть скамьи. Итог- кровопотеря, больница, испорченный праздник. Пострадавшая благодарит тех, кто оказал ей первую помощь и обращается к тем, кто виновен в её травме. А если бы на площадке были дети? В Александрове на Новый год на улице Октябрьской полыхала машина.(Подслушано Автомобилистов/Владимир)Во Владимире задержали виновника ночи битых машин. На улице Василисина парень разбил гаечным ключом стекла в семи авто.Темой недели стал и гололёд. Вот, к примеру, каток в самом центре Коврова. Надевай коньки и вперёд.Ну лавры "видео" недели- первой новогодней- у этих кадров. Коровы на льду. В прямом смысле слова. Видео снятое на дороге села Небылое.(Подслушано Кольчгино)- Кто и зачем выгнал коров на фигурное катание?- так и осталось неизвестным. Тулупов и акселей не было. Но просмотров- десятки тысяч. Пользователи сочувствуют животным.(Подслушано Ковров)Снег пошёл в дело. Люди всю неделю активно лепили снеговиков. Но не все из них долго радовали глаз. Создатели снежных фигур пишут: " Мы лепили, старались". Чем же снеговики помешали?".(Подслушано Ковров) Дополнят сетевой калейдоскоп кадры салютов. Этот из Мелехово. Всех с Новым Годом, пишут пользователи.(Подслушано Вязники) И салют из вязниковского микрорайона Ефимьево. И сами Вязники. Исторический центр."Подслушано в Гусе" делится ретро-фото. Зима 86-87-ого. Советское детство. Когда деревья были большими.В сети благодарят и тех, кто дарит хорошее настроение землякам. Вот, к примеру, житель Коврова Денис. На Новый Год он стал Дедом Морозом и поздравил соседей, вручив подарки. Это Дед Мороз и Снегурочка из Юрьева-Польского. На улице Шибанкова прохожих они угощали конфетами.(видео со страницы Владимира Новосёлова)А это уже кадры со страницы нашего земляка Владимира Новосёлова. Майор запаса, "добрый крокодил Гена" с неизменной гармошкой в руках продолжает серию концертов под открытым небом для жителей и гостей Владимира. На смотровой площадке на Пушкинском бульваре он играл свои новые песни, угощал прохожих апельсинами и даже танцевал вальс с дамами.А объявлением недели стало фото из Подслушано Вязники. Доем салаты и закуски бесплатно. Автор жжёт, пишут в сети.В финале - кадры из Киржач онлайн. Коты и ёлка - вечная классика.И вот эти кадры из АлексАвтоЛайф. Фитнес Дедов Морозов. Пользователи шутят: это была тренировка перед самой долгой рабочей ночью года.Ваших интересных фото и видео мы ждём в нашей редакции. Подписывайтесь на ГТРК Владимир ВКонтакте. Следите за нами и в телеграм. В Новый Год мы взяли наш главный девиз - "Вести ВМЕСТЕ". До встречи!