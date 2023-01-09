Прокуратурой Владимирской области возбуждено уголовное дело об использовании заведомо подложного...

Прокуратурой Владимирской области возбуждено уголовное дело об использовании заведомо подложного документа в реестре подрядных организаций.Известно, что департамент (по новому - министерство) жилищно-коммунального хозяйства региона является уполномоченным органом на ведение реестра квалифицированных подрядных организаций.30 мая 2022 года в указанный «реестр» («в части выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов») по заявке был включен индивидуальный предприниматель. Это повлекло "возникновение у него необоснованного права принимать участие в электронных аукционах, предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов".Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.Любопытно, но предприниматель пояснил, что не знает "кем" и "когда" была направлена электронная заявка на его участие в предварительном отборе.В данный момент возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ, ч. 5 («использование заведомо подложного документа»).Фото: pxfuel.com