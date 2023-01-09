Сегодня в Вязниках остановился водозабор из-за скачка напряжения. Все уже восстановлено, сообщили...

Сегодня в Вязниках остановился водозабор из-за скачка напряжения.Все уже восстановлено, сообщили только что на очередной планерке у губернатора Владимирской области Александра авдеева.Все котельные в Вязниках фунционируют, доложили комуннальщики. В данный момент устраняется порыв на теплотрассе, который оставил пять домов без водоснабжения. Бригады ремонтников работают на месте аварии.Фото https://www.pxfuel.com/