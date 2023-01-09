МФО неверно трактуют разъяснения властей относительно сделок с недвижимостью.

МФО неверно трактуют разъяснения властей относительно сделок с недвижимостью.За минувший год россияне стали чаще сталкиваться с мошенниками, совершая операции по недвижимости. Проблемы у собственников возникали при при получении займов под залог квартир. Меж тем, законодатель прямо запрещает подобного рода кредитование для всех участников рынка, кроме банков.По мнению специалистов, разъяснения Минфина о заемных сделках с жильем для предпринимателей оказались недостаточно точными. Помочь изменить негативную ситуацию, как отметили юристы, может единая правоприменительная практика российских судов.Эксперты подчеркнули, что в 2022 году увеличилось число нелегальных сделок по кредиту с залогом в виде объекта недвижимости. Ссуды собственникам жилья выдаются, как правило, на предпринимательские цели, хотя физлица могут не быть бизнесменами.При этом сделки заверяются нотариально, а споры приходится решать в третейском суде. Специалисты рассказали в интервью газете "Коммерсантъ", что сумма сделки обычно сильно отличается от цены квартиры в меньшую сторону.Юристы полагают, что на подобные сделки граждан вынуждает идти возросшая финансовая нагрузка, то есть необходимость погашать ранее выданные кредиты перед банками. Мошенники, как правило, пользуются положением россиян, чтобы лишить их недвижимости, хотя власти активно борются с подобной практикой.К примеру, законодатель запрещает микрофинансовым организациям выдавать гражданам кредиты под залог недвижимости, кроме как на предпринимательские цели. Меж тем, МФО трактуют данный запрет как возможность совершать сделки с "предпринимателями", которые таковыми не являются.