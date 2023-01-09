Рождество встретили и на Донбассе, в том числе в подшефном нашему региону Докучаевске Донецкой...

Рождество встретили и на Донбассе, в том числе в подшефном нашему региону Докучаевске Донецкой народной республики.Рождественская служба прошла в Свято-Владимирском храме Докучаевска. Богослужение провел отец Никита. Настоятель- ценитель старинных музыкальных инструментов. Так что в храме звучали чарующие звуки колёсной лиры. На ней играл сам священник. Рождественские кадры опубликованы в официальном аккаунте администрации Владимирской области. В алтаре Докучаевского храма появился Рождественский вертеп с фигурами Спасителя и святого семейства. Рождество на Донбассе как и для всех православных верующих стало символом веры, света и надежды.