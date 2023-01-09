Анфиса Чехова светится от счастья рядом с мужчиной!

Анфиса Чехова светится от счастья рядом с мужчиной!Прославленная телеведущая уже довольно долгое время путешествует за границей. Прошлой весной она была на Бали, потом решила отправиться в США, а сейчас изучает Мексику. Правда, как оказалось, открывает новые горизонты Анфиса Чехова не одна.Вчера звезда опубликовала одно видео, благодаря которому поклонники поймали ее с новым ухажером. В кадре теледиву по щеке гладит мужская рука, а потом ведет на пляж. Раскрывать личность своего возлюбленного она, видимо, не захотела, а потому остальные части тела народу не показала. "Счастье любит, когда его принимают так близко к сердцу, что нет времени и желания отвлекаться на демонстрацию его своим подписчикам", – приводит ее объяснения .Многие фанаты посчитали этот шаг очень мудрым, а также поспешили обрадоваться счастью, свалившемуся на Анфису Чехову. А она, похваставшись им, продолжила изучать Мексику и делиться красивыми кадрами, правда, уже без присутствия в них таинственного незнакомца.Так, опубликовав одну фотографию, она проболталась о свадьбе. Правда, пока не о своей, а других людей: звезда показала, как на берегу океана для некой девушки происходит очень романтический поступок, а за ним, как известно, последует замужество."Кто-то готовился сделать предложение своей возлюбленной на закате", – объяснила Анфиса Чехова.