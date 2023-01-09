Прибытие Поезда Деда Мороза во Владимир 13 января отменилось, но днем ранее состав сделает остановку на железнодорожном вокзале в Коврове. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД. Ранее

Прибытие Поезда Деда Мороза во Владимир 13 января отменилось, но днем ранее состав сделает остановку на железнодорожном вокзале в Коврове. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД. Ранее планировалось, что поезд 12 января прибудет в Ковров, а на следующий день будет принимать гостей на станции во Владимире, однако в последний момент было решено, что состав приедет