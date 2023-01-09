Главные новости к этому часу:
Лютая зима.
- Ледниковый период по-владимирски: пункты обогрева,...
Главные новости к этому часу:
Лютая зима.
- Ледниковый период по-владимирски: пункты обогрева, продленные каникулы и удивительное гало. Ждать ли потепления в ближайшие дни?
Рождество Христово.
- Всенощное бдение и Божественная литургия. Рождественскую службу в Успенском соборе возглавил митрополит Тихон.
Новогодняя столица - 2024.
- И сибирская цифровая снежинка отправилась во Владимирскую область. Суздалю передан символ новогодней столицы России.