Главные новости к этому часу: Лютая зима. - Ледниковый период по-владимирски: пункты обогрева,...

Главные новости к этому часу:Лютая зима.- Ледниковый период по-владимирски: пункты обогрева, продленные каникулы и удивительное гало. Ждать ли потепления в ближайшие дни?Рождество Христово.- Всенощное бдение и Божественная литургия. Рождественскую службу в Успенском соборе возглавил митрополит Тихон.Новогодняя столица - 2024.- И сибирская цифровая снежинка отправилась во Владимирскую область. Суздалю передан символ новогодней столицы России.