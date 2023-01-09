В новый год с новыми ценами. Что подорожало в регионе с января? - Госпошлины. Тридцатипроцентная...

В новый год с новыми ценами. Что подорожало в регионе с января?- Госпошлины. Тридцатипроцентная скидка на их оплату через "Госуслуги" больше не действует. Теперь, к примеру, за утерю паспорта владимирцы заплатят не тысячу пятьдесят, а полторы тысячи рублей;- Билеты на поезда дальнего следования подорожали - на 8 процентов;- Не понравятся цены и автолюбителям. В регионе выросла плата за техосмотр - для такси, грузовиков и автобусов;- Владимирцы уже получили декабрьские платежки за ЖКХ. Рост тарифов по региону составил от 9 до 11 процентов;- Мелочь, а неприятно: на 1 процент повысилась ставка ипотечного кредита на покупку жилья по льготной госпрограмме в новостройках;- А смотреть на все это придется трезво: увеличены акцизы на крепкий алкоголь, игристые вина и сигареты. Самое время расстаться с вредными привычками.