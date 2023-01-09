В новый год с новыми ценами. Что подорожало в регионе с января?
- Госпошлины. Тридцатипроцентная...
В новый год с новыми ценами. Что подорожало в регионе с января?
- Госпошлины. Тридцатипроцентная скидка на их оплату через "Госуслуги" больше не действует. Теперь, к примеру, за утерю паспорта владимирцы заплатят не тысячу пятьдесят, а полторы тысячи рублей;
- Билеты на поезда дальнего следования подорожали - на 8 процентов;
- Не понравятся цены и автолюбителям. В регионе выросла плата за техосмотр - для такси, грузовиков и автобусов;
- Владимирцы уже получили декабрьские платежки за ЖКХ. Рост тарифов по региону составил от 9 до 11 процентов;
- Мелочь, а неприятно: на 1 процент повысилась ставка ипотечного кредита на покупку жилья по льготной госпрограмме в новостройках;
- А смотреть на все это придется трезво: увеличены акцизы на крепкий алкоголь, игристые вина и сигареты. Самое время расстаться с вредными привычками.