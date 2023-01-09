Забег Дедов Морозов и Снегурочек состоится 14 января. Начало в 12-00 от Золотых ворот до Соборной...

Забег Дедов Морозов и Снегурочек состоится 14 января. Начало в 12-00 от Золотых ворот до Соборной площади. Эта акция пройдёт уже в 12 раз.Напомним, год назад 600 метров - от Золотых ворот до Соборной площади - кто-то бежал в одиночку, кто-то с друзьями и близкими, малышами, кто-то- с питомцами.Тогда забег собрал 500 владимирцев. Хотя в "доковидные" годы на дистанцию выходили до трёх тысяч человек.Призы ждали победителей во всех номинациях. Со сцены назвали самые "снежные семьи". Наградили самых нарядных. Супер "скоростной" Снегурочкой признана Анна Седых. А среди Дедов Морозов быстрее всех дистанцию преодолел Александр Орлов.Фото ГТРК "Владимир"