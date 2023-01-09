Группа компаний МонАрх скоро открывает
продажи в новом многофункциональном комплексе апарт-отеля в Новых Черемушках по
адресу ул. Наметкина д.10 Д.
Группа компаний "МонАрх" скоро открывает
продажи в новом многофункциональном комплексе апарт-отеля в Новых Черемушках по
адресу ул. Наметкина д.10 Д.
В самом центре престижного
района г. Москвы – Юго-Западном административном округе рядом со штаб-квартирой
Газпрома полным ходом ведется строительство нового апарт-отеля . Многофункциональный комплекс
возводится профессиональной командой специализированного застройщика ООО "СЗ
«АИСТ" на основании полученного 19 января 2022 г. разрешения на строительство №
77-216000-019994-2022.
Проект апарт-отеля AIST
RESIDENCE был разработан ГК "МонАрх" совместно с архитектурным бюро ООО "Параметрика" для представителей нового поколения – людей, которые ценят каждую минуту. Архитектура
AIST RESIDENCE вдохновлена полетом аиста – сильной, гордой, но дружелюбной
птицы. Очертания 30-этажного монументального здания комплекса, выполненного в
стиле неомодернизма, напоминают мощный изгиб крыла аиста в полете. Апарт-отель
будет состоять из 4-х секций, смелые геометричные формы которых интегрируются с
практичностью. В цветовой гамме фасада органично сочетаются классические серые,
черные и белые оттенки.
В комплексе будет
представлена широкая линейка востребованных рынком форматов: от студий до 4-х
комнатных апартаментов, площадью от 22,9 кв.м до 95,6 кв.м. Минимальная
стоимость апартаментов на старте продаж
составит 6,9 млн руб.
Уникальность проекта и
высочайшее качество строительства не оставят равнодушным даже самого
взыскательного покупателя. Сочетание индивидуальности и стиля, продуманной
внутренней инфраструктуры и комфорта, а также слаженного и внимательного
обслуживания управляющей компании позволит почувствовать себя дома в
апарт-отеле AIST RESIDENCE, как целеустремленного и практичного
минималиста, так и дружную семью, ценящую время и живущую по принципам
рационального потребления.
Группа Компаний "МонАрх"
Группа Компаний "МонАрх" уже более 28
лет поддерживает репутацию надежного застройщика. Все проекты ориентированы на
успех и отличаются индивидуальным подходом и созданием максимального комфорта
для жизни и отдыха. ГК "МонАрх" строит жилые кварталы премиум, бизнес и комфорт
класса, которые в своем составе имеют торговые и социальные объекты, а также
благоустроенные территории для отдыха и занятий спортом. ГК «МонАрх» применяет
самые прогрессивные технологии и постоянно расширяет географию своей
деятельности. На сегодняшний день компания ведет работы в Москве, регионах
России. В настоящее время на территории г. Москвы компанией реализованы
следующие объекты: ЖК "Хорошевский", ЖК "Мосфильмовский", ЖК "СИТИ ПАРК".