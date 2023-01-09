Группа компаний МонАрх скоро открывает продажи в новом многофункциональном комплексе апарт-отеля в Новых Черемушках по адресу ул. Наметкина д.10 Д.

Группа компаний "МонАрх" скоро открываетпродажи в новом многофункциональном комплексе апарт-отеля в Новых Черемушках поадресу ул. Наметкина д.10 Д.В самом центре престижногорайона г. Москвы – Юго-Западном административном округе рядом со штаб-квартиройГазпрома полным ходом ведется строительство нового апарт-отеля . Многофункциональный комплексвозводится профессиональной командой специализированного застройщика ООО "СЗ«АИСТ" на основании полученного 19 января 2022 г. разрешения на строительство №77-216000-019994-2022.Проект апарт-отеля AISTRESIDENCE был разработан ГК "МонАрх" совместно с архитектурным бюро ООО "Параметрика" для представителей нового поколения – людей, которые ценят каждую минуту. АрхитектураAIST RESIDENCE вдохновлена полетом аиста – сильной, гордой, но дружелюбнойптицы. Очертания 30-этажного монументального здания комплекса, выполненного встиле неомодернизма, напоминают мощный изгиб крыла аиста в полете. Апарт-отельбудет состоять из 4-х секций, смелые геометричные формы которых интегрируются спрактичностью. В цветовой гамме фасада органично сочетаются классические серые,черные и белые оттенки.В комплексе будетпредставлена широкая линейка востребованных рынком форматов: от студий до 4-хкомнатных апартаментов, площадью от 22,9 кв.м до 95,6 кв.м. Минимальнаястоимость апартаментов на старте продажсоставит 6,9 млн руб.Уникальность проекта ивысочайшее качество строительства не оставят равнодушным даже самоговзыскательного покупателя. Сочетание индивидуальности и стиля, продуманнойвнутренней инфраструктуры и комфорта, а также слаженного и внимательногообслуживания управляющей компании позволит почувствовать себя дома вапарт-отеле AIST RESIDENCE, как целеустремленного и практичногоминималиста, так и дружную семью, ценящую время и живущую по принципамрационального потребления.Группа Компаний "МонАрх"Группа Компаний "МонАрх" уже более 28лет поддерживает репутацию надежного застройщика. Все проекты ориентированы науспех и отличаются индивидуальным подходом и созданием максимального комфортадля жизни и отдыха. ГК "МонАрх" строит жилые кварталы премиум, бизнес и комфорткласса, которые в своем составе имеют торговые и социальные объекты, а такжеблагоустроенные территории для отдыха и занятий спортом. ГК «МонАрх» применяетсамые прогрессивные технологии и постоянно расширяет географию своейдеятельности. На сегодняшний день компания ведет работы в Москве, регионахРоссии. В настоящее время на территории г. Москвы компанией реализованыследующие объекты: ЖК "Хорошевский", ЖК "Мосфильмовский", ЖК "СИТИ ПАРК".