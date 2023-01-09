Актер Артур Смольянинов высказался против России и происходящего на Украине. Коллеги раскритиковали его за это.

Актер Артур Смольянинов высказался против России и происходящего на Украине. Коллеги раскритиковали его за это.Российский актер Артур Смольянинов, который недавно покинул Россию, решил раскрыть рот и наконец показал свое лицо. Именно, когда он находился за пределами страны, артист решил пройтись по ней катком, ведь в России он боялся этого.В свежем интервью Смольянинов заявил, что предпочитает воевать на стороне Украины против России, а будущее России ему безразлично, "даже если она превратится в радиоактивный пепел". После таких слов на артиста и его семью обрушился шквал критики. Смольянинов стал объектом травли не только простых россиян, но и звездных коллег, а также глав ведомств.Адвокат Андрей Алешкин уверен, что в ближайшие годы Артуру Смольянинов придется нелегко. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы. По словам правозащитника, в отношении актера могут возбудить уголовное дело по статье 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан".Тем временем глава следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил подчиненным возбудить уголовное дело в отношении Артура Смольянинова. О том, какая статья может грозить актеру, пока не известно.