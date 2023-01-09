В 2022 году в федеральном тестировании приняли участие около 9000 человек.

Уровень финансовой грамотности жителей Владимирской области вырос на 21%. Об этом рассказали в отделении Банка России.В 2022 году в федеральном тестировании приняли участие около 9000 человек. Успешно справились с заданием 7983 владимирца или 89%, что на 21% больше по сравнению с 2021 годом.Итоги онлайн-зачета позволяют специалистам понять, на каких темах следует акцентировать внимание при работе с населением. Прежде всего - это кибермошенничество, ипотека и достижение финансовых целей.